На передовой рядом с бойцами: как медики МОСН оказывают помощь в зоне спецоперации

За три месяца медики этого медицинского пункта спасли 50 бойцов. Хотя при эвакуации раненых военнослужащих врачей подстерегает смертельная опасность.

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Несмотря на обстрелы со стороны украинских националистов, российские военные врачи медицинского отряда специального назначения (МОСН) остаются невозмутимыми. Дождавшись затишья, эвакуационная группа выводит раненого к машине. Все внимание к тому, чтобы бойцу не навредить. Хотя в этот момент, во время эвакуации, подстерегающих опасностей столько, что зачастую медикам приходится рисковать своим здоровьем, лишь бы вывезти раненого.

Сразу с передовой военнослужащих привозят в первичный пункт оказания помощи. Встречаются разные травмы. Боец во время обстрела неудачно нырнул в окоп. В тылу есть время расспросить пациента теперь уже подробно.

Здесь все самое современное оборудование - прямо в военно-полевом госпитале, где не только диагностику проведут, но и первичную операцию сделают при необходимости. От момента поступления пациента до готовности операционного стола проходит не больше 50 минут. Если жизни бойца ничего не угрожает, пострадавшего отправляют дальше.

Также есть второй пункт приема раненых, после которого они эвакуируются в госпиталь. В этом пункте они дополнительно обследуются и в случае необходимости получают дополнительную медицинскую помощь

Рядом с операционной, в которой могут проводить одновременно две операции, находится реанимация. Аппарат искусственной вентиляции легких, мониторинга уровня кислорода и другое современное оборудование позволяют на уровне оказывать противошоковую и анестезиологическую помощь. Также врачи показали стенд, на котором письма от детей из регионов России. Такая почта приходит сюда каждую неделю.

«Одно письмо, которое мне очень сильно запало в душу, оно буквально поступило пару дней назад, это письмо от Вовы Петренко и Елисея. Это ученики третьего класса, они сами собирали денежки и небольшую посылочку к нам отправили», - рассказала медсестра госпитального отделения МОСН Юлия.

За три месяца медики этого медицинского пункта спасли 50 бойцов. Хотя при эвакуации раненых военнослужащих врачей подстерегает смертельная опасность.

«Выводили с поля боя своего человека раненого. У нас была группа определенная, и по нам отработал очень хорошо точно АГС. Вот и с моей группы. Ну дай бог, конечно, нет "двухсотых", но "трехсотые" были», - сказал военный фельдшер с позывным «Кизляр».

Все эти этапы эвакуации от «а» до «я» - единый алгоритм. Бывает, что бойца уже после первой операции оставляют на промежуточном пункте. Если лечение необходимо серьезное, отправляют в госпитали в регионы России. Ну, а военно-полевые фельдшеры на передовой рядом с бойцами даже при самых легких ранениях.

Ранее в зоне проведения спецоперации военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) отрезали группу украинских националистов от основных сил и открыли поверхностный огонь. В результате противник был вынужден сложить оружие и сдаться в плен. Российские военные при боестолкновении оказали первую помощь нуждающимся и доставили тех в госпиталь. Сотрудники медучреждения провели операции по извлечению инородных тел, обработали раны и наложили швы.