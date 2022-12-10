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Не как в украинских СМИ: военные медики оказали помощь украинским пленным

05:00 10.12.2022
Сложивший оружие украинский солдат рассказал, что им дали поесть, переодеться и напоили чаем.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Оказание медицинской помощи сдавшимся в плен украинским солдатам опубликовало Минобороны России.

В зоне проведения специальной военной операции военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) отрезали группу украинских националистов от основных сил и открыли поверхностный огонь. В результате противник был вынужден сложить оружие и сдаться в плен.

Российские военнослужащие при боестолкновении оказали первую помощь нуждающимся и доставили в госпиталь. Сотрудники медучреждения провели операции по извлечению инородных тел, обработали раны и наложили швы.

Сложившие оружие украинские боевики отмечают, что условия содержания пленных сильно отличаются от того, о чем рассказывают СМИ Украины.

«Сутки, в течение которых мы находились в секторе, были проливные дожди. Мы были насквозь промокшие. Нам дали переодеться, накормили, напоили горячим чаем. Практически как дома, можно сказать», - рассказал один из пленных Александр Мерлен.

Кроме того, пленные рассказывают о том, как давали взятки, чтобы избежать отправки на передовую, и о сексуальных домогательствах к ним со стороны иностранных наемников.

© Минобороны России

Совместно со специалистами региональных медицинских учреждений военные медики регулярно проводят операции, медикаментозное лечение и сопровождают послеоперационную реабилитацию пленных украинских военнослужащих.

«В основном это минно-взрывные травмы разной степени тяжести, разных локализаций. Оказываем максимальную помощь, круглосуточно», - сообщил врач-хирург Виктор.

Пациенты поступают с различными повреждениями: пулевые, осколочные ранения, переломы, черепномозговые травмы и ожоги. Пострадавшие получают весь спектр медицинских услуг.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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