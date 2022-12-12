В стране и мире Байден и Зеленский обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины Ян Брацкий Ранее стало известно, что США рассматривают все виды систем противовоздушной обороны для поставки на Украину. © Фото: White House via Globallookpress.com Читайте нас на: Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул приоритеты Вашингтона по укреплению противовоздушной обороны Украины. «Президент Байден подчеркнул приоритетные меры США по укреплению воздушной обороны Украины через помощь в безопасности», - приводит RT сообщение Белого дома. Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки рассматривают все виды систем противовоздушной обороны для поставки на Украину, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot. В американском военном ведомстве отметили, что Patriot является одним из тех комплексов противовоздушной обороны, поставки которого активно обсуждаются. Кроме того, в Пентагоне изучают не только возможности Соединенных Штатов в части поставок киевскому режиму систем ПВО, но и союзников Вашингтона. Экспертное мнение и аналитика