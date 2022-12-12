В стране и мире Глава Минфина США допустила рецессию в 2023 году Ян Брацкий По мнению главы МВФ Кристалины Георгиевой, рецессия угрожает примерно трети мировой экономики. © Фото: Boris Roessler dpa Globallookpress Читайте нас на: В следующем году экономика США может оказаться в рецессии. Такой вариант развития событий допустила глава министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен. «Существует риск рецессии, но это определенным образом не является, на мой взгляд, обязательным условием снижения инфляции», - ответила Йеллен на вопрос о риске рецессии в США в 2023 году в эфире телеканала CBS. Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в 2023 году рецессия угрожает примерно трети мировой экономики. При этом ожидается существенное снижение инфляции. По словам Георгиевой, она составит около 6,5%. В качестве одной из причин рецессии глава ВМФ назвала ожидаемо низкие темпы роста мировой экономики. Экспертное мнение и аналитика