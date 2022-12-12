«Одно целое, как кулак»: военнослужащий батальона «Русь» раскрыл секреты обучения молодых бойцов

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Российский военнослужащий, выполняющий боевые задачи в составе батальона «Русь», рассказал «Звезде» о том, как боевые товарищи стали больше, чем семья, как более опытные бойцы помогают и подсказывают молодым, и что помогает военным отвлечься от напряженной ситуации на поле боя.

«Даже больше, чем братья. С ними не просто проводишь время в этих условиях. Я не знаю, как подобрать это слово. Даже больше, чем семья. Настолько мы сплоченными становимся, когда друг друга выручаем при разных ситуациях. Да он ближе, чем просто брат. Семья - это уже естественно, как одно целое, как кулак, как пять пальцев. Все вместе становимся, один за одного. По-другому здесь не получится. Если кто-то не приживается, его сразу... он не втягивается. Есть и такие, конечно, люди, которых приходится как-то чему-то обучать, подсказывать. Есть молодые есть по возрасту неопытные. Есть те, кто никогда в таких ситуациях не был. Подсказываем, втягиваемся. Всем вместе легче выживать - так и должно быть», - поделился боец с позывным «Морпех».

По его словам, необходимо нести ответственность за боевых товарищей и оказывать поддержку молодым бойцам, которые недавно попали на линию боевого соприкосновения.

«При боевых ситуациях, при тех же обстрелах, например. Если человек неопытный, он начинает бояться, путаться, начинается у него паника, и ты наставляешь его на правильный путь, чтобы не было вот такой паники. Чтобы и себя не подвести, и всех остальных ребят, кто находится рядом с собой. Вызывая внимание, его прикрываешь, если видишь, что он что-то не может сделать в ответ: стрелять, поражать противника, то есть его прикрываешь, а сам это делаешь. Это не полигон и не учебка, здесь сразу в бой», - отметил он.

Кроме того, военнослужащий сказал, что рисунки и письма от детей очень помогают в сложных условиях.

«Нам гуманитарка помогает чаще всего, особенно когда дети что-то присылают: письма, картинки, рисунки. Отлично помогает, это придает настроение, окрыляет просто. Думаешь, что за тобой еще и люди, особенно женщины и дети. Когда вещи тебе привозят такие, душе приятно. Такие элементарные простые человеческие радости присутствуют, но сильно расслабиться здесь на данный момент не получается, приходится быть в напряге постоянно, так как в любую минуту, в любую секунду может произойти все, что угодно. А помощь извне, особенно детей, помогает на ура», - подытожил военный.

Кроме того, другой боец батальона «Русь», выполняющий задачи в зоне проведения специальной военной операции, рассказал корреспонденту «Звезды», почему на позициях военнослужащих часто можно встретить много животных, и о том, как военным и питомцам удается уживаться в полевых условиях. По его словам, военнослужащие всегда подкармливают питомцев, поэтому животные тянутся к людям.