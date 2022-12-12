«По три мыши за вечер приносили»: боец батальона «Русь» рассказал о котах в зоне СВО

По его словам, военнослужащие всегда подкармливают питомцев, поэтому животные тянутся к людям.

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Российский боец, выполняющий задачи в зоне проведения специальной военной операции, рассказал корреспонденту «Звезды», почему на позициях военнослужащих часто можно встретить много животных, и о том, как военным и питомцам удается уживаться в полевых условиях.

«Тянутся к людям. Пацаны-то все равно их подкармливают. Иногда бывает такое, что у самих не много еды, а вот таких вот мелких дормоедов кормим. Ну, а они в свою очередь отрабатывают - ловят мышей, которые пытаются несанкционированно залезть», - сказал он.

Военнослужащий добавил, что «некоторые "профессионалы" по 2-3 мыши за вечер приносили».

Ранее «Звезда» показала кадры разгрома украинских боевиков батальоном «Русь» под Песками. На кадрах видно, как противников встречает плотный артиллерийский огонь на подступах к позициям. Когда боевики упрямо продолжили продвигаться вперед, слово взяла пехота.