Удары пришлись на жилые кварталы, повреждены рынок, оперный театр, школа, больницы, магазины и дома.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Почти 200 снарядов обрушили на города ДНР украинские боевики за минувшие сутки. Наиболее массированным обстрелам подвергся Донецк и окрестности. Под удар попали рынок, оперный театр, школа, больницы, магазины и жилые дома. Последствия атак киевского режима - в сюжете Алексея Огренича.

На кадрах - воронка на месте попадания ракеты. Множество осколков выбили стекла у близ стоящего дома. Повреждены машины на стоянке. Известно, что националисты используют специальную тактику обстрелов, чтобы запугать мирных жителей. Поэтому основные удары пришлись на частные дома, магазины и больницу: пострадало отделение нейрохирургии.

Украинские националисты бьют по Донецку из различных точек. Это направление Нетайлово, Красногоровка и Авдеевка. Бьют и прямо сейчас. Есть повреждения в Куйбышевском и Киевском районах города.

Периодически слышно, как в небе пролетают снаряды и свистят ракеты.

На кадрах - поврежденный во время обстрела магазин, сейчас сотрудники здесь наводят порядок. Множеством осколков испещрено здание Театра оперы.

Ранее сообщалось, что здание детской больницы в Киевском районе Донецка пострадало в результате обстрела украинских боевиков 11 декабря. При обстреле города были ранены двое детей: мальчик 2011 г.р. и девочка 2019 г.р.