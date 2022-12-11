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«Тактика запугивания»: киевские боевики обрушили на Донецк 200 снарядов за сутки

Ирина Елагина
Алексей Огренич
22:32 11.12.2022
Удары пришлись на жилые кварталы, повреждены рынок, оперный театр, школа, больницы, магазины и дома.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Почти 200 снарядов обрушили на города ДНР украинские боевики за минувшие сутки. Наиболее массированным обстрелам подвергся Донецк и окрестности. Под удар попали рынок, оперный театр, школа, больницы, магазины и жилые дома. Последствия атак киевского режима - в сюжете Алексея Огренича.

На кадрах - воронка на месте попадания ракеты. Множество осколков выбили стекла у близ стоящего дома. Повреждены машины на стоянке. Известно, что националисты используют специальную тактику обстрелов, чтобы запугать мирных жителей. Поэтому основные удары пришлись на частные дома, магазины и больницу: пострадало отделение нейрохирургии.

Украинские националисты бьют по Донецку из различных точек. Это направление Нетайлово, Красногоровка и Авдеевка. Бьют и прямо сейчас. Есть повреждения в Куйбышевском и Киевском районах города.

Периодически слышно, как в небе пролетают снаряды и свистят ракеты.

На кадрах - поврежденный во время обстрела магазин, сейчас сотрудники здесь наводят порядок. Множеством осколков испещрено здание Театра оперы.

Ранее сообщалось, что здание детской больницы в Киевском районе Донецка пострадало в результате обстрела украинских боевиков 11 декабря. При обстреле города были ранены двое детей: мальчик 2011 г.р. и девочка 2019 г.р.

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