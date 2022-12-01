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Лучшие из лучших: в Центральном доме Российской армии вручили премию «Героев МВОКУ»

Ян Брацкий
23:43 01.12.2022
Премия призвана поддерживать и укреплять военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, а также стимулировать офицеров училища и курсантов 2, 3 и 4 курсов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Премию «Героев Московского высшего общевойскового командного училища» вручили в Центральном доме Российской армии имени Фрунзе. Эта высокая награда присуждается лучшим среди курсантов, офицеров и преподавателей военных вузов.

«Сегодня первая группа получает эти премии. Всего их 12 человек. Это лучшие курсанты, офицеры и преподаватели, которые своими успехами, трудом, достижениями в спорте и общественной жизни достигли высокого уровня. Они награждаются за то, что высоко несут честь и достоинство кремлевского курсанта, офицера и преподавателя. Премия значима и будет вручаться ежегодно», - заявил генерал армии, Герой России, выпускник МВОКУ Николай Макаров.

Премия призвана поддерживать и укреплять военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Она также является мотивацией для подрастающего поколения в их стремлении показать свои лучшие качества и успехи.

«До поступления в военное училище я проходил службу в 16-ой гвардейской бригаде спецназначения. В составе 370-го отдельного батальона участвовал в боевых действиях в Сирии, получил некоторый опыт службы. Сейчас здесь обучаюсь, чтобы стать офицером и делюсь опытом с курсантами, с которыми прохожу обучение», - рассказал курсант МВОКУ Роман Грибанов.

Премии наиболее отличившимся вручили Герои СССР, Российской Федерации, представители министерств и ведомств, а также родственники погибших Героев.

В конце ноября в Пансионе воспитанниц Минобороны РФ наградили победителей арт-фестиваля «Вдохновение», с участием хозяек площадки и гостей - Кызылского президентского кадетского училища. Команда Пансиона воспитанниц представила коллекцию, посвященную Санкт-Петербургу, кадеты из Кызыла подготовили программу с национальными мотивами. Арт-фестиваль завершился зрелищным театрализованным дефиле. Жюри отметило, что представленные коллекции обеих команд удивили утонченностью, изысканностью, вниманием к деталям, использованием инновационных материалов и уважением к национальным традициям.

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