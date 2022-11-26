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В Пансионе воспитанниц МО РФ наградили победителей арт-фестиваля «Вдохновение»

Ирина Елагина
18:40 26.11.2022
Воспитанницы петербургского пансиона и кадеты президентского училища из Кызыла состязались в искусстве дефиле.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Санкт-Петербургский Пансион воспитанниц МО РФ на несколько дней территорией театра и моды арт-фестиваля «Вдохновение» с участием хозяек площадки и гостей - Кызылского президентского кадетского училища.

Команда Пансиона воспитанниц представили коллекцию, посвященную Санкт-Петербургу, кадеты из Кызыла подготовили программу с национальными мотивами. Арт-фестиваль завершился зрелищным театрализованным дефиле.

Жюри отметило, что представленные коллекции обеих команд удивили утонченностью, изысканностью, вниманием к деталям, использованием инновационных материалов и уважением к национальным традициям.

Обладателем кубка «Лучший театрализованный показ» стала команда Санкт-Петербургского Пансиона воспитанниц. Победителем в номинации «Лучшее дефиле» стала команда Кызылского президентского кадетского училища. А в номинации «Лучшая коллекция» победу разделили обе команды.

В церемонии награждения арт-фестиваля приняли участие начальник управления финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Западному военному округу Марина Янкина, начальник отдела культурных программ Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Ольга Фаллер, актриса театра и кино, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова, петербургский модельер, обладатель наград и премий в области моды и искусства Анна Овчинникова, председатель отделения всероссийского общественного движения «Матери России» Екатерина Кирмель, режиссер, педагог актерского мастерства и сценических дисциплин, постановщик театрализованных и модных показов Александр Селивонец, руководитель городского учебно-методического объединения педагогов дополнительного образования по направлению «Дизайн одежды» Ольга Лесукова, доцент кафедры начального, основного и среднего общего образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования Ольга Гусевская.

Организаторы фестиваля выразили уверенность, «Вдохновение» станет доброй традицией для сообщества довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации.

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