Жительница Каспийска рассказала подробности о землетрясении в Дагестане

В Республике Дагестан в пятницу, 21 января, произошло землетрясение. Жительница дагестанского Каспийска Юлия Середа сообщила «Звезде», что проживая два года в этом городе, «с таким встретилась впервые».

«Я два года живу в Каспийске и с таким встретилась впервые, на самом деле», - сказала она.

Женщина рассказала, что во время приготовления ужина «почувствовала, как под ногами задрожал пол».

«В этот момент ребенок делал уроки, вышел из комнаты и сказал: "Мама, у нас дрожит шкаф". Я не поверила потому, что не поняла сразу, что происходит», - привела подробности жительница Каспийска.

Далее она отметила , что «действительно дрожала люстра и дрожал шкаф».

«Ощущения были неприятные и было страшно, да», - поделилась Середа.

Ранее Главное управление МЧС по Дагестану сообщало о сейсмическом явлении. Уточнялось, что «в акватории Каспийского моря в 19:08 произошло сейсмособытие магнитудой 4,9 класс 10. Толчки ощущались жителями г. Каспийск. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала».