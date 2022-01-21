В МИД заявили, что Запад и США следуют сформулированной РФ повестке

На сегодняшний день коллективный Запад и Соединенные Штаты следуют повестке, сформулированной Российской Федерацией. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Повестка дня, по которой мы работаем, сформулирована нами, и США, а за ними так называемый коллективный Запад, следуют этой повестке дня», - отметил дипломат.

По его словам, еще недавно те задачи, которыми сейчас во внешней политике занимаются в повседневном режиме, не рассматривались другими странами в практическом плане. Изменение ситуации, как заметил замминистра - результат действий РФ.

«Мы удерживаем внешнеполитическую инициативу», - указал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Рябков заверил, что в дальнейшем российские власти будут добиваться более надежного обеспечения безопасности Российской Федерации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва ожидает поступления конкретной реакции на предложения по гарантиям безопасности. Российский лидер также обратил внимание на важность соблюдения принципа неделимости безопасности, закрепленного в документах ОБСЕ.