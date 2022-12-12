В плену снегопада: в московских аэропортах задерживаются десятки рейсов

Мощный снегопад обрушился на Москву и область накануне, что привело к сбоям в работе транспорта.

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Более 50 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за непогоды. Согласно онлайн расписанию, десять рейсов задержаны во Внукове, в Домодедове не могут улететь пассажиры 17 рейсов, в Шереметьеве ждут разрешение на вылет экипажи 20 бортов. Некоторые рейсы пришлось отменить, пишет RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве и Подмосковье в понедельник, 12 декабря, температура воздуха поднимется до 4-5 градусов тепла. Кроме того, ожидаются мокрый снег с дождем. Такая погода соответствует показателям конца октября - начала ноября.

Метеоролог добавил, что во вторник стоит ожидать снижения температуры в столичном регионе - днем и ночью столбики термометров от -2 до +2 градусов. По его словам, в эти два дня прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.