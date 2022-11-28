Bloomberg: переговоры по потолку цен на нефть из РФ застопорились из-за Прибалтики и Польши

Страны считают обсуждаемую в ЕС предельную стоимость в 62 доллара за баррель слишком высокой.

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В ЕС переговоры по установлению потолка цен на российскую нефть зашли в тупик, из-за призывов стран Прибалтики и Польши снизить уровень предельной стоимости. По их мнению, обсуждаемая на данный момент цифра в 62 доллара за баррель по-прежнему является слишком высокой.

«Несколько стран потребовали такой уровень, который мог бы оказать большее давление на Москву, но переговоры зашли в тупик», - цитирует европейских дипломатов Bloomberg.

Страны Балтии и Польша прямо заявляют о том, что настаивают на снижении потолка цен на российскую нефть, чтобы увеличить давление на Москву, отмечает автор статьи.

Ранее сообщалось, что Эстония готова применить право вето, чтобы оспорить слишком высокие потолки цен на российскую нефть, предлагаемые в ЕС. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал установление предельной цены на российское топливо «решением ради решения».