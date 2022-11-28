В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Bloomberg: переговоры по потолку цен на нефть из РФ застопорились из-за Прибалтики и Польши

Семен Лавров
23:18 28.11.2022
Страны считают обсуждаемую в ЕС предельную стоимость в 62 доллара за баррель слишком высокой.
Bloomberg: переговоры по потолку цен на нефть из РФ застопорились из-за Прибалтики и Польши
© Фото: Isai Hernandez, imagebroker, Globallookpress
Читайте нас на:

В ЕС переговоры по установлению потолка цен на российскую нефть зашли в тупик, из-за призывов стран Прибалтики и Польши снизить уровень предельной стоимости. По их мнению, обсуждаемая на данный момент цифра в 62 доллара за баррель по-прежнему является слишком высокой.

«Несколько стран потребовали такой уровень, который мог бы оказать большее давление на Москву, но переговоры зашли в тупик», - цитирует европейских дипломатов Bloomberg.

Страны Балтии и Польша прямо заявляют о том, что настаивают на снижении потолка цен на российскую нефть, чтобы увеличить давление на Москву, отмечает автор статьи.

Ранее сообщалось, что Эстония готова применить право вето, чтобы оспорить слишком высокие потолки цен на российскую нефть, предлагаемые в ЕС. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал установление предельной цены на российское топливо «решением ради решения».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:48 В стране и мире
Мишустин подписал распоряжение об открытии Генконсульства России в белорусском Гродно
20:20 В стране и мире
В Госдуму РФ внесли законопроект о штрафах за нарушение покоя граждан автомобилистами
19:49 В стране и мире
Видео
Есть жертвы: украинские боевики обстреляли заправку в Донецке из РСЗО «Град»
18:04 В стране и мире
Видео
Море жидкого огня: на Гавайях проснулся вулкан Мауна-Лоа
17:39 Спорт
Экс-владелец «Спартака» назвал зачинщика драки на игре с «Зенитом»
Популярное
Видео
МО РФ: технику 17-й танковой бригады ВФУ накрыли высокоточным оружием в ходе погрузки эшелона
Видео
Готовивший теракт в Мелитополе признался, что на Украине его «отмазали» от грабежа
Видео
Инструктор объяснил, как обращаться с гранатой во время реальных боев
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.