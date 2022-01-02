«Были крики»: сын пострадавшей в ДТП с автобусом под Рязанью о моменте столкновения

Сын одной из пострадавших в аварии под Рязанью рассказал «Звезде», что его мама Зульфия Муксимова ехала в автобусе к родственникам отмечать праздники. В момент аварии женщина спала и проснулась от сильного удара.

«Связались с ней. Говорит все нормально, все хорошо. Она не так сильно пострадала, есть какие-то травмы. Она говорит: “Я спала. Проснулась от столкновения. Какие-то крики услышала. Я почувствовала, что ударилась, уже крики были”», - рассказал Руслан Муксимов.

В настоящий момент женщина находится в больнице с несколькими травмами и рассчитывает на скорую выписку. В салоне транспортного средства в общей сложности находилось 52 человека. По последним данным, в результате аварии пострадал 21 человек, пятеро погибли.

Дорожно-транспортное происшествие, по предварительной версии, могло произойти из-за того, что водитель автобуса уснул и совершил наезд на опору железнодорожного моста.

Впоследствии председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смертельной аварии. Ход и результаты проверки были поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по 264 статье УК РФ Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее в распоряжении «Звезды» оказались кадры с места аварии с автобусом на автодороге Москва-Астрахань в Рязанской области. На записи видно, что столкновение с опорой железнодорожного моста было настолько сильным, что передняя часть автобуса превратилась в груду металла и стекла.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. У моста стоят карета скорой помощи, автомобили полиции, ДПС, МЧС.