Право на небо: для иностранных авиакомпаний могут ужесточить правила полетов в Россию

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Ространснадзор предложил Минтрансу РФ ужесточить правила допуска иностранных авиакомпаний к полетам в Россию. Письмо с соответствующей инициативой уже направлено замглавы ведомства Игорю Чалику. В Ространснадзоре полагают, что в России необходимо ввести систему оценки безопасности иностранных авиаперевозчиков по аналоги и с другими странами. Прежде чем получить допуск на полет в российском небе, авиакомпании должны будут пройти аудит и доказать свое соответствие российским требованиям безопасности, пишут «Известия».

Подобный механизм давно действует в США, Китае, Евросоюзе, Израиле и ряде других государств. Для российских авиакомпаний там установлены более жесткие правила полетов. В Ространснадзоре предупредили, что после взаимного открытия неба наши авиакомпании сразу не смогут возобновить полеты в Европу. При этом европейцы смогут летать беспрепятственно, так как в России нет симметричного механизма оценки.

Двадцать восьмого февраля 2022 года стало известно, что Европейский союз согласовал решение о закрытии всего воздушного пространства европейского сообщества для российских авиаперевозчиков. Под запрет попали даже косвенно относящиеся к воздушным перевозчикам, «контролируемые любым российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом». Россия приняла аналогичные ответные меры.