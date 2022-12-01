Gepard, IRIS-T SLM, Zuzana 2: что вошло в новый пакет военной помощи Украине от ФРГ

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Правительство Германии опубликовало информацию о том, что войдет в новый пакет военной помощи для Украины. Соответствующий отчет размещен на официальном сайте государственного органа.

В списке значатся 35 наименований различных видов оружия, военной техники, боеприпасов и медикаментов. Среди них 7 зенитных самоходных установок Gepard, 3 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM и ракеты к нему, 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana 2 (отмечается, что это совместный проект с Данией и Норвегией) и 6100 снарядов калибром 155 мм, а также 42 машины разминирования, 435 пограничных автомобиля и 100 тысяч аптечек.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Вооруженные силы Германии испытывают острый дефицит боеприпасов. По его словам, власти осознали, что в последние несколько десятилетий взяли неверный курс на обеспечение бундесвера боеприпасами.