В стране и мире Шольц заявил о дефиците боеприпасов для бундесвера из-за Украины Ян Брацкий Глава оборонного ведомства ФРГ Кристина Ламбрехт заинтересована в скорейшем устранении проблемы. © Фото: Florian Gaertner, photothek.net v, GlobalLookPress Читайте нас на: Вооруженные силы Германии испытывают острый дефицит боеприпасов. О бедственном положении дел со снабжением бундесвера рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. «В последние несколько десятилетий мы взяли неверный курс, когда речь идет об обеспечении бундесвера боеприпасами. Это то, что мы сейчас очень четко осознаем, насколько важно иметь возможность обеспечивать там постоянное пополнение запасов, не только из-за войны на Украине, но и потому, что мы также смотрим на наши собственные цифры», - приводит ТАСС заявление канцлера. В тоже время Шольц подчеркнул, что глава оборонного ведомства страны Кристина Ламбрехт «заинтересована в скорейшем устранении этого пробела». Ранее французская газета Le Monde заявила о критическом сокращении запасов оружия на Западе из-за слишком активной помощи Украине. Экспертное мнение и аналитика