Украинские боевики обстреляли здание администрации Донецка

По словам очевидцев, осколками от снарядов перебило газопровод и гражданские автомобили.

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Вооруженные формирования украинских националистов снова обстреляли центр Донецка. На этот раз под удар попало здание администрации. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Снова пострадало здание городской администрации», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам очевидцев, осколками от снарядов перебило газопровод и гражданские автомобили. Информации о пострадавших пока нет.

Накануне украинские боевики обстреляли центр Донецка из крупнокалиберной артиллерии. Снаряды калибром 155 мм упали на улице Челюскинцев возле крупнейшего торгово-развлекательного центра «Донецк Сити» в Киевском районе города. Также прилеты зафиксировали в Киевском районе - там снаряды от РСЗО «Град» не достигли целей и застряли в земле.