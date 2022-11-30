Украинские боевики обстреляли улицу возле ТЦ в Донецке снарядами калибра 155 мм

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Вооруженные формирования украинских националистов обстреляли центр Донецка из крупнокалиберной артиллерии. Снаряды калибром 155 мм упали на улице Челюскинцев возле крупнейшего торгово-развлекательного центра «Донецк Сити» в Киевском районе города.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:00 - н.п.Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 19:10 - н.п. Орловка - н.п. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

По сообщениям очевидцев, украинские боевики продолжают обстреливать мирные кварталы Донецка. Прилеты зафиксировали в Киевском районе - там снаряды от РСЗО «Град» не достигли целей и застряли в земле.

Накануне были опубликованы кадры последствий обстрела украинскими боевиками автозаправки в Донецке. В результате погиб 30-летний мужчина. Он вышел, чтобы заправить машину, и как раз в этот момент прилетел снаряд. В здании заправки вылетели стекла, продавцов защитили мешки с песком, которые заранее подготовили на случай обстрела.