На участке БКЛ в московском метро прервалось движение поездов

В столичном метро остановилось движение поездов на Большой кольцевой линии на участке от станции «Хорошевская» до станции «Савеловская». В Департаменте транспорта Москвы отметили, что в обратном направлении составы следуют с увеличенными промежутками времени.

«На Большой кольцевой линии (11) нет движения поездов от станции “Хорошевская” до станции “Савеловская”. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», - передает Дептранс в Telegram.

Ранее в Москве на станции метро «ВДНХ» было остановлено движение поездов в сторону станции «Проспект Мира» из-за человека на пути. Очевидцы сообщили, что на станцию прибыли врачи, полицейские и спасатели с носилками.