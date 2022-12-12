Если двигаться, то вперед: артиллеристы ТОФ рассказали о боях под Угледаром

Артиллерийские установки «Гиацинт-С» способны бить по позициям в глубоком вражеском тылу и поражать даже особо укрепленные объекты.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Самоходные установки «Гиацинт-С» поражают артиллерийские батареи и ракетные комплексы, разрушают оборонительные сооружения и уничтожают живую силу украинских националистов в зоне спецоперации. Боевым орудием умело управляют артиллеристы Тихоокеанского флота. Благодаря их работе, на Южно-Донецком направлении противник сдает позиции. В этих полях Донбасса еще пару недель назад были украинские позиции. Сейчас от противника не осталось и следа. Свежие окопы роют уже наши бойцы. До Угледара чуть больше 10 километров. Плацдарм осваивают артиллеристы. По врагу работают самоходные артустановки «Гиацинт-С». Расчет получил новые координаты.

Эта установка способна бить на 28 километров - далеко в тыл врага, но противник находится гораздо ближе. Перед тем как сменить место временной дислокации, наши артиллеристы вновь дают залп. Маневренность самоходной установки позволяет делать это за считанные минуты. В боекомплекте осколочные и осколочно-фугасные снаряды, способные пробивать даже бункеры.

«На снарядах возможно поставить функцию замедления, чтобы пробить крышу бункера, чтобы он взорвался. Даже так можно», - рассказал командир артиллерийского расчета «Гиацинт-С» с позывным «Байкал».

Только за последнюю неделю артиллеристы Тихоокеанского флота разбили десяток вражеских укреплений. Противника выбивают с окраин Угледара.

«В целом, идет все успешно. Артиллерия двигается, цели поражаются. Как на ближней, так и на дальней дистанции», - поделился командир взвода гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона 2С5 с позывным «Амур».

Артиллеристы открывают новые горизонты для мотострелков, которые наступают на Южно-Донецком направлении. Боевая работа идет круглосуточно.