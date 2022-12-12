В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Власти Запорожья оценили состояние моста под Мелитополем после взрыва

Ян Брацкий
23:21 12.12.2022
В ближайшее время ремонтно-восстановительные бригады приступят к работам на месте происшествия.
© Видео: @vrogov, Telegram © Фото: @vrogov, Telegram
Читайте нас на:

Движение по автомобильному мосту в пригороде Мелитополя приостановлено после попытки подрыва переправы. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией, член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

«Основная цель террористов - нарушить поставки жизненно важных грузов - продуктов, лекарств и стройматериалов на освобожденные территории Запорожской и Херсонской области», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в районе моста прогремело два мощны взрыва. По версии правоохранителей, у одной из опор неизвестные заложили взрывчатку. После осмотра места происшествия выяснилось, что мост поврежден в районе села Константиновка. Ремонтные работы планируют провести в ближайшее время, уточнил Рогов. Как только специалисты закончат осмотр и техническую экспертизу пострадавшего строения.

Ранее было опубликовано видео последствий обстрела украинскими националистами Донецка, по которому они нанесли четвертый за сутки удар из РСЗО «Град». На этот раз под огнем оказался Ворошиловский район. Один из снарядов попал в подъезд жилого многоквартирного дома. В результате загорелся газопровод, под угрозой оказались жильцы нескольких квартир.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:28 В стране и мире
Видео
Кровь и разрушения: украинские боевики обстреляли Донецк из «Градов» и натовских гаубиц
18:07 В стране и мире
Германия и Польша договорились выставить ЗРК Patriot на границе с Украиной
17:55 В стране и мире
Видео
Внимание и участие: как пациенты отнеслись к списку недопустимых для медиков слов
17:01 В стране и мире
ЕС увеличит фонд по оказанию военной помощи Украине на 2 млрд евро
15:50 В стране и мире
Российский посол заявил, что ситуация в Косово находится «на последней черте»
Популярное
Видео
«Встанут с теми, кто вышел на баррикады»: эксперт дала прогноз по развитию ситуации в Косово
Видео
Главный подводный обманщик: как работает подводный комплекс отвлечения МГ-74
Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий для поставок зерна из РФ
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.