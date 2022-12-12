Власти Запорожья оценили состояние моста под Мелитополем после взрыва

В ближайшее время ремонтно-восстановительные бригады приступят к работам на месте происшествия.

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Движение по автомобильному мосту в пригороде Мелитополя приостановлено после попытки подрыва переправы. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией, член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

«Основная цель террористов - нарушить поставки жизненно важных грузов - продуктов, лекарств и стройматериалов на освобожденные территории Запорожской и Херсонской области», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в районе моста прогремело два мощны взрыва. По версии правоохранителей, у одной из опор неизвестные заложили взрывчатку. После осмотра места происшествия выяснилось, что мост поврежден в районе села Константиновка. Ремонтные работы планируют провести в ближайшее время, уточнил Рогов. Как только специалисты закончат осмотр и техническую экспертизу пострадавшего строения.

Ранее было опубликовано видео последствий обстрела украинскими националистами Донецка, по которому они нанесли четвертый за сутки удар из РСЗО «Град». На этот раз под огнем оказался Ворошиловский район. Один из снарядов попал в подъезд жилого многоквартирного дома. В результате загорелся газопровод, под угрозой оказались жильцы нескольких квартир.