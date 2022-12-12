Ракета прилетела в жилой дом: новые кадры последствий обстрела Донецка

Боевики в четвертый раз за сутки ударили по городу из РСЗО «Град».

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинские националисты в четвертый раз за сутки нанесли удар по Донецку из реактивной системы залпового огня «Град». На этот раз под огнем оказался Ворошиловский район.

Один из снарядов попал в подъезд жилого многоквартирного дома. В результате загорелся газопровод. Под угрозой оказались несколько квартир, в которых еще находятся люди.

«Двери заблокированы. Сотрудники МЧС пытаются разблокировать двери, чтобы освободить людей из их же квартир», - сообщает корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

Напомним, ранее под огнем оказались Куйбышевский, Киевский, и Петровский районы города. Один из снарядов попал в строительный магазин. В результате погиб мирный житель.

Также под огнем оказался Донецкий энергозавод, который находится поблизости. В целом сегодня украинские боевики бьют по городу с самого утра.