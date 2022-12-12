В Москве представили обновленную «Вышитую карту России» с новыми регионами

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня в Московском академическом театре «Русская песня» глава Чувашской республики Олег Николаев и народная артистка РФ Надежда Бабкина представили обновленную «Вышитую карту России». На ней появились четыре новых региона страны - Донецка и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.

В создании гигантского панно участвовали более 200 мастериц. Они вышивали традиционные узоры, которые повторяют географические очертания областей, краев, республик, округов и городов.

«Вот этим будем развивать народный жанр. Также что-то вкладывать новое и современное», - сказала Надежда Бабкина.

Отметим, идея вышить карту России родилась в Чувашии год назад. Проект поддержали мастера со всей страны. Создавали полотно по фрагментам, которые собрали воедино на Чебоксарской фабрике.

Напомним, 30 сентября в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России. Кроме того, президент выступил с объемной речью, в ходе которой, в частности, указал, что РФ никогда не предаст жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.