В Подмосковье задержали сварщика и прораба по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки»
В Подмосковье задержали прораба и сварщика строительно-технической фирмы, подозреваемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в ТЦ «Мега Химки» и гибели человека. Об этом в понедельник сообщили в СК РФ по Московской области.
По данным следствия, 9 декабря в помещении торгового центра проводились сварочные работы. Возгорание произошло от искр. Заведено уголовное дело. Следователями и криминалистами проведены осмотры места происшествия.
Также допрошено около 30 свидетелей. Изъято 10 системных блоков и 6 серверов, сварочный аппарат, электродержатель и техническая документация. Проведены обыски. Назначены экспертизы.
Напомним, что крупный пожар произошел около шести утра 9 декабря. На момент прибытия спасателей площадь возгорания составляла 18 тысяч квадратных метров.