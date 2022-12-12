В Подмосковье задержали сварщика и прораба по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки»

Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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В Подмосковье задержали прораба и сварщика строительно-технической фирмы, подозреваемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в ТЦ «Мега Химки» и гибели человека. Об этом в понедельник сообщили в СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 9 декабря в помещении торгового центра проводились сварочные работы. Возгорание произошло от искр. Заведено уголовное дело. Следователями и криминалистами проведены осмотры места происшествия.

Также допрошено около 30 свидетелей. Изъято 10 системных блоков и 6 серверов, сварочный аппарат, электродержатель и техническая документация. Проведены обыски. Назначены экспертизы.

Напомним, что крупный пожар произошел около шести утра 9 декабря. На момент прибытия спасателей площадь возгорания составляла 18 тысяч квадратных метров.