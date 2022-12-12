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В шаге от кровопролития: какой черты достиг конфликт между Сербией и властями Косово

Алексей Дегтярев
22:06 12.12.2022
России намерена помогать Белграду отстаивать законные национальные интересы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Agron Beqiri ZUMAPRESS.com Globallookpress
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На Балканах с каждым часом растет напряженность из-за ситуации в Косово. Притеснение сербов со стороны Приштины под одобрение западных стран может в любой момент перерасти в кровопролитие. Между тем, в министерстве иностранных дел России заверили, что наша намерена помогать Белграду отстаивать законные национальные интересы.

Сербские власти не намерены сдаваться. Сегодня к границе с Косово выдвинулись армейские подразделения. Вооруженные силы приведены в повышенную боеготовность.

«Мы абсолютно готовы направить силы. В связи с ситуацией на местах Сербия просит активировать этот пункт резолюции 1244 СБ ООН и тем самым сохранить безопасность сербов», - заявил сегодня министр обороны Сербии Милош Вучевич.

В это же время Приштина требует прекратить акции протеста, вызванные вводом косовского спецназа в сербские муниципалитеты Косово, и пытается привлечь для этого подразделения НАТО. В противном случае грозится самостоятельно провести силовую операцию. 

Стоит отметить, что Белград впервые обратился с просьбой о размещении своих войск в Косово в соответствии с положениями резолюции Совета Безопасности ООН. И это раздражает Приштину. Там заявили, что будут давать силовой отпор.

Между тем, сербский президент Александр Вучич всеми силами старается решить вопрос мирным способом. Такое мнение телеканалу «Звезда» высказал посол России Александр Боцан-Харченко. По его словам, глава государства избегает кровопролития, хотя ситуация в Косово скатывается к насилию.

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