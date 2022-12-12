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В Турции нашли месторождение нефти с запасами на $12 млрд

Семен Лавров
21:21 12.12.2022
Лидер государства назвал месторождение одним из 10 крупнейших открытий 2022 года.
В Турции нашли месторождение нефти с запасами на $12 млрд
© Фото: Anatoly Ustinenko, Russian Look, Globallookpress
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В районе горы Габар на Юго-Востоке Турции обнаружено новое месторождение нефти. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, разработка данного месторождения может принести Турции 150 миллионов баррелей чистой нефти. Данное количество энергоресурса оценивается в сумму 12 миллиардов долларов.

«Турция обнаружила 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти в районе горы Габар. Стоимость запасов составляет примерно 12 миллиардов долларов», - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Он также отметил, что месторождение в районе горы Габар является одним из 10 крупнейших открытых на суше в 2022 году.

Ранее сообщалось, что между турецким лидером и президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которого главы государств обсудили совместные энергетические проекты. В первую очередь речь шла о создании на территории Турции регионального газового «хаба».

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