Перед зданием парламента Черногории начались массовые беспорядки

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В Подгорице у здания парламента Черногории вспыхнули массовые беспорядки. Люди вышли против изменений в закон о полномочиях президента, ограничивающих его полномочия в наделении мандатом кандидата на формирование правительства. Против протестующих полицейские применили слезоточивый газ.

Сами же участники беспорядков пробили защитное ограждение и кричали «предательство». Об этом сообщает Радио и телевидение Черногории. Отмечается, что демонстранты бросали в полицейских камни.

Напомним, около месяца назад многочисленные митинги прошли в Кишиневе. Люди требовали отставки правительства Молдавии и проведения досрочных выборов.

По данным оппозиционной партии «Шор», на акции протеста вышли десятки тысяч жителей столицы.