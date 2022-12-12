Евросоюз направил представителя в Косово для урегулирования конфликта

Спецпредставитель ЕС по Западным Балканам прибудет в Косово в среду, 14 декабря.

© Фото: IMAGO, Dwi Anoraganingrum, Globallookpress

Евросоюз направил в непризнанную республику Косово спецпредставителя по Западным Балканам для урегулирования ситуации на севере региона. Об этом сообщил глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

«Наш спецредставитель послезавтра поедет в регион и вернется перед саммитом ЕС, чтобы я оценил ситуацию и проинформировал лидеров», - цитирует дипломата ТАСС.

Данное заявление было сделано на пресс-конференции после заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе.

Ранее российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что в случае вмешательства вооруженных сил Сербии в конфликт на севере Косово, военные НАТО, ЕС и ВС Албании встанут на сторону Приштины. Кроме этого, по мнению Боцана-Харченко, эскалация ситуации в непризнанной республике проводится намерено и под руководством США и Евросоюза.