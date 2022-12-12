В Пентагоне заявили, что провели первый пуск гиперзвуковой ракеты "воздух-земля"

Пролетая над Тихим Океаном, снаряд достиг скорости в пять раз превышающей скорость звука.

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Военно-воздушные силы США совершили первый успешный пуск гиперзвуковой ракеты класса «воздух-земля». Старт ракеты происходил с борта стратегического бомбардировщика B-52H. Об этом сообщил Пентагон.

«Это испытание стало первым пуском полноценного прототипа боеготовой ракеты. Данные телеметрии показали, что все задачи были выполнены», - говорится в сообщении.

Речь идет о ракете AGM-183 ARRW. Согласно данным оборонного ведомства США, пролетая над Тихим океаном в районе калифорнийского побережья, снаряд развил скорость в пять раз превышающую скорость звука.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин побывал на презентации новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Его представила американская военно-промышленная компания Northrop Grumman. Согласно информации производителя, данное воздушное судно является единственным мире самолетом шестого поколения.