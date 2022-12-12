Посол РФ в Сербии: Вучичу не разрешат ввести военных на север Косово

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: NATO_KFOR, Twitter

Просьбу сербского президента Александра Вучича разрешить ввести военных на север Косово для защиты своих граждан командование НАТО однозначно отклонит. Такое мнение в разговоре со «Звездой» высказал российский посол Александр Боцан-Харченко.

По его словам, на территории непризнанной республики сейчас находятся военные НАТО, ЕС и ВС Албании. И все они в случае очередного витка противостояния однозначно встанут на сторону Приштины.

«В составе сил для Косово есть контингент вооруженных сил Албании. Совершенно ясно что будет делать этот контингент в случае очередного витка противостояния. Они будут действовать на стороне Приштины», - добавил дипломат.

Ранее российский посол в Сербии заявил, что власти Косово действуют с разрешения США и Евросоюза. По словам Александра Боцан-Харченко, Приштина несамостоятельна. Там не мойгли пойти на эскалацию без «отмашки».