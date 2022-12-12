Главы МИД ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, согласовать ограничения планируется в ближайшее время.

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Главы МИД стран Евросоюза пока не смогли утвердить девятый пакет санкций против России. Об этом заявил представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

«Мы еще не достигли по нему договоренности, он еще не завершен... Мы внесли предложение, а министры должны его утвердить, они имеют разные подходы», — сказал он перед заседанием заседания министров иностранных дел.

Боррель выразил надежду, что пакет удастся согласовать в понедельник или во вторник.

Еврокомиссия ранее представила проект девятого пакет санкций. В него входят ограничения против порядка 200 человек и предприятий, трех банков, четырех телеканалов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также поставок беспилотников двойного назначения и их компонентов, напоминает РИА Новости.

В МИД РФ, комментируя новые рестрикции, отметили, что стремление Евросоюза ввести еще больше ограничений противоречит здравому смыслу и интересам европейских стран.