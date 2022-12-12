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Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в 2023 году темпами не ниже средних

Сергей Лебедев
19:32 12.12.2022
Соответствующее поручения президент дал в понедельник по итогам совещания с правительством.
Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в 2023 году темпами не ниже средних
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Российский президент Владимир Путин поручил в начале следующего года добиться роста зарплат бюджетников такими же темпами, как в среднем по экономике. Соответствующее поручения он дал в понедельник по итогам совещания с кабинетом министров.

«Обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, предусмотрев в течение 2023 года дальнейшую корректировку указанного фонда оплаты труда в соответствии с динамикой темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, для достижения целевых показателей», - говорится в поручении.

Напомним, ранее российский лидер поручил правительству РФ провести в январе следующего года индексацию заработных плат работников бюджетного сектора экономики. По словам президента, пока только десять регионов страны выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников, «и то не на сто процентов».

Владимир Путин отметил, что правительство должно выделить финансирование регионам, которые нуждаются в помощи, подчеркнув, что обязательства по уровню зарплат должны выполняться и целевые ориентиры здесь менять не будут.

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