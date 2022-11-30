Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 года

Президент отметил, что правительство должно выделить финансирование регионам, которые нуждаются в помощи, подчеркнув, что обязательства по уровню зарплат должны выполняться и целевые ориентиры здесь менять не будут.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ провести в январе следующего года индексацию заработных плат работников бюджетного сектора экономики.

«В январе будущего года нужно, конечно, провести индексацию зарплат бюджетников», - сказал он.

По словам российского лидера, пока только десять регионов страны выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников, «и то не на сто процентов». Он отметил, что правительство должно выделить финансирование регионам, которые нуждаются в помощи, подчеркнув, что обязательства по уровню зарплат должны выполняться и целевые ориентиры здесь менять не будут.

«Отступать от этих ориентиров не собираемся, обязательства здесь должны выполняться, чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику на местах, мы приняли специальные решения даже», - заявил глава государства.

Как уточнил президент, для регионов России допустимо отклонение до 5% от целевого показателя.

Ранее доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что повышения заработной платы с 1 января 2023 года могут ожидать те работники, чей доход зависит от МРОТ, так как нижний порог вознаграждения за работу с нового года увеличится. Вместе с тем экономист указала, что индексация заработной платы ожидается у сотрудников государственных учреждений.