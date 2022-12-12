Жизнь под обстрелами: что известно о новых ударах украинских боевиков по Донецку

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Украинские формирования выпустили свыше 11 ракет из РСЗО «Град» по Петровскому району Донецка, рассказал корреспондент Владислав Кустов. Также украинские боевики стреляли по этому району из гаубиц натовского образца калибра 155 миллиметров. Снаряды ложатся сейчас и в Киевском районе.

Сообщают об интенсивных обстрелах Куйбышевского района Донецка и Макеевки. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Накануне в результате обстрела произошло возгорание на рынке «Маяк», есть раненые.

Власти Донецкой Народной Республики рекомендовали всех работников по возможности перевести на дистанционный формат работы в целях безопасности. Также врио главы ДНР Денис Пушилин приказал отключить все домофоны, чтобы люди могли укрыться от обстрелов в подъездах, проверить работоспособность бомбоубежищ.

Наши войска продвигаются на Донбассе. Продолжается наступление на Белогоровку. Противник отводит силы, поскольку терпит серьезные потери. В районе Артемовска и Опытного идут городские бои. Украинские боевики пытаются контратаковать, но наши бойцы успешно отражают атаки и продвигаются вперед.