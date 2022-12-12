Внимание и участие: как пациенты отнеслись к списку недопустимых для медиков слов

Было отмечено, что методические рекомендации по корректному общению - это стартовая работа.

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Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев в беседе со «Звездой» объяснил, почему важно призывать медиков проявлять эмпатию к пациентам и создавать комфортную для человека атмосферу.

Ранее стало известно, что Минздрав выпустил методические рекомендации по корректному общению с пациентами для врачей и персонала. В частности, в документе указывается на недопустимость фраз, которые выражают безразличие к человеку и его проблеме.

«Мы считаем, что это правильный шаг в сторону пациентоориентированной модели. Здравоохранение для пациента, а не для самой системы... У медработников должны быть навыки общие бесконфликтной коммуникации и правильного выстраивания взаимоотношений», - сказал Жулев.

По его мнению, именно такие методики помогут снять напряжение между пациентами и представителями системы здравоохранения.

«Не должно быть такого, что у пациента складывается ощущение, что он никому не нужен, помощь оказана не будет. Безразличное отношение. Пациент в трудной ситуации, он болен, он должен почувствовать внимание и участие медработника», - отметил он.

Было отмечено, что методические рекомендации по корректному общению - это стартовая работа. Чтобы выстроить пациентоориентированное здравоохранение, нужна большая работа и на рекомендациях все не остановится, считает Жулев.

Это первый этап очень длинного и важного пути по построению пациентоориентированного здравоохранения, чтобы человек, позвонивший в поликлинику, не чувствовал агрессии или безразличия, добавил он.