СМИ: посольство Франции в Москве получило посылку с мертвой мышью

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Во французское посольство в Москве пришла необычная посылка из Крыма, внутри нее находились мертвые мышь и паук, передает РИА Новости, ссылаясь на источник среди правоохранителей.

Как утверждается, неприятная посылка была обнаружена еще на прошлой неделе, однако об этом стало известно только сейчас. Уточняется, что в органы обратилась представитель французского дипломатического представительства.

«Как рассказала женщина, на адрес посольства пришла необычная посылка. Внутри оказались мертвая мышь и мертвый паук. Отправителем числился некто под фамилией Нотарианни из Крыма», - говорится в сообщении.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем.

Ранее, 3 декабря, раздавленный глаз животного получило посольство Украины в Мадриде. В начале месяца стало известно о почти 20 случаях, когда украинские дипломатические миссии по всему миру получили посылки с частями животных или взрывчатками.