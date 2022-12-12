СМИ: посольство Франции в Москве получило посылку с мертвой мышью
Во французское посольство в Москве пришла необычная посылка из Крыма, внутри нее находились мертвые мышь и паук, передает РИА Новости, ссылаясь на источник среди правоохранителей.
Как утверждается, неприятная посылка была обнаружена еще на прошлой неделе, однако об этом стало известно только сейчас. Уточняется, что в органы обратилась представитель французского дипломатического представительства.
«Как рассказала женщина, на адрес посольства пришла необычная посылка. Внутри оказались мертвая мышь и мертвый паук. Отправителем числился некто под фамилией Нотарианни из Крыма», - говорится в сообщении.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем.
Ранее, 3 декабря, раздавленный глаз животного получило посольство Украины в Мадриде. В начале месяца стало известно о почти 20 случаях, когда украинские дипломатические миссии по всему миру получили посылки с частями животных или взрывчатками.