МО РФ: МиГ-31 Северного флота сопроводил самолет Р-3С «Орион» ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Наш истребитель обеспечил слежение и контроль за маневрами иностранного самолета. Это стало возможным в результате профессиональных действий экипажа российского перехватчика.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В Минобороны России рассказали о сопровождении российским истребителем МиГ-31 норвежского самолета «Орион» над акваторией Баренцева моря.

«12 декабря 2022 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», - говорится в сообщении.

Экипаж российского МиГ-31 опознал воздушную цель. Ею оказался самолет базовой патрульной авиации ВВС Норвегии Р-3С «Орион». Он был сопровожден над акваторией Баренцева моря.

Наш истребитель обеспечил слежение и контроль за маневрами иностранного самолета. Это стало возможным в результате профессиональных действий экипажа российского перехватчика.

Когда «Орион» развернулся от государственной границы России, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы при этом допущено не было.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что полет истребителя МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Российский самолет летел над нейтральными водами, не пересекая воздушные трассы и не допуская опасного сближения с иностранным самолетом.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов