«Отправили на утиль»: кадры разгрома украинских боевиков батальоном «Русь» под Песками

На кадрах видно, как противников встречает плотный артиллерийский огонь встречает на подступах к позициям. Когда боевики упрямо продолжили продвигаться вперед, слово взяла пехота.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Окрестности Авдеевки, недалеко от Первомайска. Командир роты с позывным «Коммерс» провел съемочную группу «Звезды» к позициям через бывший дачный поселок.

С этих позиций бойцы Народной милиции ДНР за противником наблюдают, здесь его и встречают. Украинские боевики регулярно пытаются контратаковать. Последняя такая попытка обернулась для них большими потерями. Стали известны и новые детали недавнего контрнаступления боевиков в районе Песок и Первомайского - в составе группы были иностранцы.

На новых кадрах попытки противника прорыва под Песками видно, каким плотным артиллерийским огнем его встречают еще на подступах к позициям. Когда боевики упрямо продолжили продвигаться вперед, слово взяла пехота.

«Судя по съемкам с беспилотников, этих товарищей просто отправили на утиль. Шли в полный рост. Они даже не знали, что мы здесь на позициях. Видимо, командование их просто обмануло. Сказало: "эти сепары где-то там далеко"», - рассказал военнослужащий НМ ДНР с позывным «Коммерс».

А встречали украинских боевиков наши бойцы, можно сказать, дома. По крайней мере, так эти траншеи здесь называют. Несколько комнат, отгороженных занавесками, чтоб тепло не уходило, кухня, спальня с буржуйкой - строили руками, каждый внес свой вклад. Но и такую цитату Суворова повесили, чтоб не забываться - «Чем больше удобств, тем меньше храбрости».

Стенки траншеи обиты деревом, чтобы бруствер не осыпался. Сверху укрыто масксетью, для того, чтобы с неба беспилотникам не было заметно передвижение в траншеях. Ну и все приспособлено к быту. Видно, что бойцы здесь живут уже долго. Зеркало - побриться, помыться. Казалось бы полевые условия, но жизнь здесь тоже продолжается.

Сейчас на Донецком, Южнодонецком направлениях особая активность. Противник пытается контрнаступать, наши дают отпор и сами продолжают постепенное движение вперед. Появилась информация - на Краснолиманском направлении российские войска заняли новые стратегически важные для дальнейшего наступления высоты.

Ранее мы показывали кадры последствий очередных украинских ударов по жилым районам Донецка. Националисты традиционно били не только по центру Донецка, но и по окраинам - Петровскому, Куйбышевскому, Кировскому районам и только по гражданским объектам.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов