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В ЕС газовые хранилища заполнены более чем на 90%. Об этом в понедельник заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Евросоюз на эту зиму обеспечил свою энергетическую безопасность.

«Наши хранилища заполнены более чем на 90%, это означает, что мы выполнили нашу задачу быстрее, чем было запланировано. Мы в безопасности этой зимой», - передает ТАСС слова Урсулы фон дер Ляйен.

При этом она отметила, что следующая зима станет более сложной. Европе может не хватить 30 миллиардов кубометров газа. Глава ЕК считает, что Еврокомиссии нужно скорее передать полномочия для совместных закупок газа.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа потеряла Россию как своего крупнейшего поставщика энергоресурсов, а не наоборот. Стремление Брюсселя закупать более дорогие ресурсы у своих американских партнеров дипломат иронично назвал отличным решением.