Обозреватель газеты отметил, что растущие расходы на поставки вооружения для Украины все чаще привлекают внимание западной общественности.

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Цена дальнейшей военной помощи Украине для Соединенных Штатов Америки будет быстро расти. Такое мнение выразил обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Дэниел Майклс.

«США уже предоставили Украине почти $32 млрд, включая около $20 млрд в виде оружия и другой помощи в сфере безопасности», - отметил журналист.

Он добавил, что растущие расходы на поставки вооружения для Киева все чаще привлекают внимание западной общественности. Кроме того, по словам Майклса, остается открытым вопрос, остались ли у стран Запада военные запасы и политическая стойкость для дальнейшего участия в конфликте.

Ранее стало известно, что Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) приближается к финансовому потолку из-за глобальных трат ЕС на военную помощь Киеву. В ЕС сообщили, что не предполагали поставку вооружения Украине при формировании финансирования фонда. EPF создавался как инструмент для повышения способности Евросоюза предотвращать конфликты, сохранять мир, укреплять международную стабильность и безопасность.