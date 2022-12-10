Вучич раскрыл план Приштины подать заявку в Евросоюз 15 декабря
Президент Сербии Александр Вучич раскрыл план Приштины подать заявку о вступлении в Евросоюз 15 декабря. О намерениях косовоалбанской власти Вучич сообщил в обращении к гражданам Сербии 10 декабря.
«Приштина 15 декабря официально с большими фанфарами в Брюсселе подаст заявку на членство в ЕС», - отметил Вучич.
Сербский лидер подчеркнул, что это плохое решение, нарушающее существующие договоренности с Белым домом.
«Это для нас очень неприятное событие, прямое нарушение Вашингтонского соглашения, показатель того, что не хотят соблюдать договоренности, достигнутые за время республиканской администрации (США) и могут нарушать, как хотят. Думаю, что это плохое решение», - отметил глава Сербии.
Вучич заявил, что обратиться за поддержкой к Греции, Испании, Кипру, Словакии и Румынии - пяти странам, которые не признали независимость Косово. По законодательству ЕС, претендовать на членство в Евросоюзе могут только государства Европы, самопровозглашенная республика Косово к ним не относится.