В стране и мире Вучич раскрыл план Приштины подать заявку в Евросоюз 15 декабря Ирина Елагина Сербский лидер считает устремленность Приштины в ЕС незаконным. © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Читайте нас на: Президент Сербии Александр Вучич раскрыл план Приштины подать заявку о вступлении в Евросоюз 15 декабря. О намерениях косовоалбанской власти Вучич сообщил в обращении к гражданам Сербии 10 декабря. «Приштина 15 декабря официально с большими фанфарами в Брюсселе подаст заявку на членство в ЕС», - отметил Вучич. Сербский лидер подчеркнул, что это плохое решение, нарушающее существующие договоренности с Белым домом. «Это для нас очень неприятное событие, прямое нарушение Вашингтонского соглашения, показатель того, что не хотят соблюдать договоренности, достигнутые за время республиканской администрации (США) и могут нарушать, как хотят. Думаю, что это плохое решение», - отметил глава Сербии. Вучич заявил, что обратиться за поддержкой к Греции, Испании, Кипру, Словакии и Румынии - пяти странам, которые не признали независимость Косово. По законодательству ЕС, претендовать на членство в Евросоюзе могут только государства Европы, самопровозглашенная республика Косово к ним не относится. Экспертное мнение и аналитика