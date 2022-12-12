«Гоблин» призвал страны Запада «стараться» в отношении санкций против него

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Российский блогер, переводчик и писатель Дмитрий «Гоблин» Пучков прокомментировал в беседе со «Звездой» сообщения о том, что он может попасть в новый пакет санкций Европейского союза.

«Теперь они еще санкции какие-то против меня введут - ну вводите на здоровье. У меня никаких зарубежных счетов нет, имущества за кордоном нет. И мне неясно, как я могу от этого пострадать, но пусть стараются», - сказал он.

Ранее портал EUobserver передавал, что проект новых антироссийских экономических рестрикций предполагает меры против 144 физических лиц. В «черном списке», в частности, оказались актер и телеведущий Борис Корчевников, журналистка Марина Ким, певец Григорий Лепс, а также Дмитрий Пучков.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите народных республик Донбасса, население которых подверглось геноциду со стороны киевского режима. Ряд стран осудили действия РФ и ввели против Москвы экономические санкции.