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В России допустили возвращение в оборот пятирублевых банкнот

Анна Касаткина
11:00 12.12.2022
В следующем году россияне смогут увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме, рассказал гендиректор Гознака.
В России допустили возвращение в оборот пятирублевых банкнот
© Фото: РИА Новости
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Пятирублевые и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот в следующем году. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.

«В следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме. Но в зависимости от региона ситуация может быть разная», - сказал он.

Замена монет банкнотами может быть обусловлена тем, что монеты реже возвращаются в оборот, а значит, их нужно дополнительно чеканить и доставлять, легкие купюры при этом перевозить проще, объяснил Трачук.

На вопрос, идет ли уже печать таких купюр, гендиректор Гознака отвечать не стал, отметив лишь, что годовые контракты с Банком России фактически исполнены, идет обсуждение контракта на 2023 год.

Ранее в Гознаке рассказали об особой бумаге, из которой будут изготовлены новые сторублевые купюры.

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