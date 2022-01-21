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В ВОЗ заявили о новом антирекорде по заболеваемости COVID-19 за сутки

Марина Крижановская
00:37 21.01.2022
Организация сообщает, что с начала пандемии максимум случаев заражений за последние сутки составил более 3,7 миллионов.
В ВОЗ заявили о новом антирекорде по заболеваемости COVID-19 за сутки
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Всемирная организация здравоохранения сообщила о новом антирекорде по количеству случаев заражений коронавирусом за сутки с начала пандемии. Так, на 20 января 2022 года на 18:42 час. по московскому времени организация зафиксировала сведения о 336 790 193 инфицированных и 5 560 718 умерших с начала пандемии в 2020 году. Как сообщает ТАСС, число новых случаев заражения за минувшие сутки составило 3 777 104 за сутки.

ВОЗ учитывает только официально подтвержденные государствами сведения о заразившихся и умерших. Последний антирекорд был зафиксирован 12 января. Тогда число заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляло 3 525 914 случаев за сутки.

Ранее в среду, 19 января, Всемирная организация констатировала неэффективность предпринятых мер по ограничению распространения коронавируса путем ввода рестрикций на международные поездки. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации ввиду пандемии COVID-19 отметил, что они способствуют экономической стагнации и социальному стрессу, который испытывают почти все государства мира.

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