В Минобороны Сербии заявили о готовности отправить войска в Косово

Ранее, 10 декабря, сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия направит запрос в Международную миссию под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) на размещение силовиков на территории Косово и Метохии, согласно резолюции 1244 СБ ООН.

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Сербия готова отправить своих военных в Косово в рамках резолюции СБ ООН 1244, чтобы обеспечить безопасность сербского населения, заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

«Не существует достаточных сил безопасности в Косово и Метохии, чтобы защитить безопасность сербов. Правовое основание существует с 1999 года. У Сербии есть право требовать использование этого пункта и требовать возвращения своих сил. Разрешат ли они нам это или нет - увидим», - приводит его слова «ТВ Пинк».

Ранее сообщалось, что на фоне эскалации конфликта между Сербией и Косово сербский президент Александр Вучич назвал 11 декабря самым трудным днем за то время, что он находится на высших постах в Сербии. Он призвал сербов сохранить мир и не поддаваться на провокации.

Сербские школы на севере Косово и Метохии приостанавливают свою работу с сегодняшнего дня. Также в эфире национального телевидения президент Сербии обвинил власти Соединенных Штатов и Косово в игнорировании всех достигнутых ранее договоренностей по косовскому вопросу.

До этого Вучич заявил, что Сербия направит запрос в Международную миссию под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) на размещение силовиков на территории Косово и Метохии, согласно резолюции 1244 СБ ООН.