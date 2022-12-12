Путин и Пашинян обсудили обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе
Беседа двух лидеров проводилась посредством телефонной связи.
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили обеспечение безопасности на границе Армении и Азербайджана. Беседа двух лидеров проводилась посредством телефонной связи, сообщает пресс-служба Кремля.
Также особое внимание было уделено проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье.
Ранее российский президент пообщался по телефону со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и обсудил реализацию трехсторонних договоренностей.
В сентябре Путин на саммите ШОС в Самарканде заявил, что армяно-азербайджанский инцидент на границе не имеет отношения к ситуации в Нагорном Карабахе.