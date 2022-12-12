В стране и мире Путин и Пашинян обсудили обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе Андрей Аркадьев Беседа двух лидеров проводилась посредством телефонной связи. © Фото: Kremlin Pool, MFA Russia, GlobalLookPress Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили обеспечение безопасности на границе Армении и Азербайджана. Беседа двух лидеров проводилась посредством телефонной связи, сообщает пресс-служба Кремля. Также особое внимание было уделено проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье. Ранее российский президент пообщался по телефону со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и обсудил реализацию трехсторонних договоренностей. В сентябре Путин на саммите ШОС в Самарканде заявил, что армяно-азербайджанский инцидент на границе не имеет отношения к ситуации в Нагорном Карабахе. Экспертное мнение и аналитика