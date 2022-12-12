В стране и мире Путин обсудил с Алиевым реализацию договоренностей по Карабаху Андрей Аркадьев Также главы государств обсудили планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе. © Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин обсудил со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху. Беседа двух лидеров состоялась по телефону, сообщает пресс-служба Кремля. «Обсуждены некоторые практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. и 31 октября сего года», - говорится в сообщении. Также главы двух государств обсудили планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе. В сентябре Путин на саммите ШОС в Самарканде заявил, что армяно-азербайджанский инцидент на границе не имеет отношения к ситуации в Нагорном Карабахе. Экспертное мнение и аналитика