Сербские школы на севере Косово и Метохии приостановили работу

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал 11 декабря самым сложным днем на своем посту из-за роста напряженности в Косово и Метохии.

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Сербские школы на севере Косово и Метохии приостанавливают свою работу с понедельника. Об этом сообщает портал Kosovo online.

«Из-за нынешней ситуации на севере Косово с завтрашнего дня не будут работать основные и средние школы, которые функционируют в системе образования республики Сербии. В данный момент неизвестно, как долго учебные заведения на севере края останутся закрытыми», - передает портал со ссылкой на собственные источники.

Накануне вечером в Белграде прошло заседание Совета национальной безопасности под председательством президента Сербии Александра Вучича. По его итогам сербский лидер обвинил Вашингтон и Приштину в неисполнении взятых ранее на себя обязательств по Косово.

В минувшую субботу косовские сербы начали возводить баррикады на основных трассах и на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями экс-полицейского Деяна Пантича.