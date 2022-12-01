Тренер сборной Бельгии Мартинес ушел с поста после вылета команды с ЧМ по футболу

Испанский специалист возглавлял «Красных дьяволов» с 2016 года, под его руководством они стали третьими на ЧМ в России.

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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил о своем уходе с поста после вылета национальной команды с чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Это была моя последняя игра в качестве главного тренера. Она была эмоциональной, как вы можете себе представить. Не могу продолжать так работать», - цитирует Мартинеса РИА Новости.

Мартинес возглавлял «Красных дьяволов» с 2016 года. Под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата мира в России. Это стало лучшим достижением в футбольной истории Бельгии.

Сегодняшний вечер команда и болельщики забудут нескоро по другой причине. Встреча между сборными Хорватии и Бельгии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре завершилась безголевой ничьей, что не позволило бельгийцам выйти из группы F. Последний раз команда не выходила из группы на чемпионате мира 1998 года во Франции.