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Тренер сборной Бельгии Мартинес ушел с поста после вылета команды с ЧМ по футболу

спорт
отставка
ЧМ
Бельгия
Роберто Мартинес
тренер
футбол
21:50 01.12.2022
Испанский специалист возглавлял «Красных дьяволов» с 2016 года, под его руководством они стали третьими на ЧМ в России.
Тренер сборной Бельгии Мартинес ушел с поста после вылета команды с ЧМ по футболу
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, GlovalLookPress
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил о своем уходе с поста после вылета национальной команды с чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Это была моя последняя игра в качестве главного тренера. Она была эмоциональной, как вы можете себе представить. Не могу продолжать так работать», - цитирует Мартинеса РИА Новости.

Мартинес возглавлял «Красных дьяволов» с 2016 года. Под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата мира в России. Это стало лучшим достижением в футбольной истории Бельгии.

Сегодняшний вечер команда и болельщики забудут нескоро по другой причине. Встреча между сборными Хорватии и Бельгии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре завершилась безголевой ничьей, что не позволило бельгийцам выйти из группы F. Последний раз команда не выходила из группы на чемпионате мира 1998 года во Франции.

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